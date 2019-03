Gli sparatori, di 20 e 25 anni, si sono tolti la vita secondo la polizia locale Brasile, strage in una scuola a San Paolo: tra le vittime sette bambini Secondo una prima ricostruzione due giovani incappucciati sono entrati nell'istituto - che ospita un migliaio di alunni di scuola media e superiore - aprendo il fuoco. Si sarebbero poi tolti la vita

Condividi

Dieci morti: sette alunni della scuola statale Raul Brasil. Cinque sono deceduti sul posto, due in ospedale. Un impiegato della scuola è l’ottava vittima, le altre due sono gli autori della sparatoria, secondo fonti della polizia di San Paolo ex alunni della scuola. Questo il primo bilancio della strage nell'istituto statale Raul Brasil, a Suzano, città che si trova a una quarantina di km ad ovest di San Paolo, in Brasile. Il governatore dello Stato di San Paolo Joao Doria non conferma, invece che si tratti di ex studenti.Secondo la polizia, citata dal quotidiano Folha de S. Paulo. i due autori della sparatoria hanno 20 e 25 anni e si sono tolti la vita dopo aver aperto il fuoco ma le informazioni in arrivo dal Brasile sono ancora frammentarie. Gli sparatori, sempre secondo la polizia, portavano 4 ‘jet loaders’ (caricatori di plastica), una rivoltella calibro 38, una scatola che potrebbe contenere dell’esplosivo e bottiglie molotov. Inoltre avevano una balestra con le frecce.Secondo una prima ricostruzione i due giovani incappucciati sono entrati nell'istituto - che ospita un migliaio di alunni di scuola media e superiore - aprendo il fuoco indiscriminatamente e uccidendo sette studenti e un insegnante (secondo la polizia invece un dipendente dell'istituto) ; all'arrivo degli agenti i due aggressori si sarebbero poi tolti la vita.In precedenza i due avrebbero inoltre ucciso un uomo, il cui copro è stato ritrovato a poche centinaia di metri dalla scuola. Le identità e le età delle vittime non sono state ancora rese note, così come resta ancora da accertare il movente della strage.La scuola Raul Brasil, secondo i dati aggiornati al 2017, ha circa 1000 studenti. All'interno dell'istituto lavorano oltre 100 persone tra docenti e funzionari.