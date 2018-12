Brasilia Il Brasile verso l'era Bolsonaro: l'ora dei fatti dopo gli slogan e le promesse

E' l'ora della verità per Jair Bolsonaro, che s'insedia martedì 1 gennaio come nuovo presidente del Brasile. Dopo che l'ex militare di estrema destra ha vinto le elezioni facendo proclami sulla lotta alla corruzione, contro i partiti di sinistra e scagliandosi contro gli studi di genere, i riflettori sono puntati sull'inizio del suo mandato.

Cerimonia d'investitura a Brasilia sotto alta sorveglianza

Sistemi antimissile, aerei da combattimento e massiccio dispiegamento di forze a terra, la cerimonia d'investitura a Brasilia avverrà sotto alta sorveglianza, alla presenza di leader esteri tra cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il segretario di Stato americano, Mike Pompeo. Il 63enne è arrivato al Planalto con un'ampia vittoria alle urne, in un panorama politico devastato dagli scandali per corruzione, dalla crisi economica e dall'aumento della criminalità. Scenario in cui la sinistra è divisa e i partiti di centrodestra sono ridotti ai minimi termini. Il suo Partito social liberale (PSL), con appena 52 seggi su 513, sarà la seconda forza in una Camera mai così frammentata.

Fondamentale conservare il consenso di alcuni gruppi parlamentari

Per governare, Bolsonaro dovrà riuscire a conservare il sostegno dei gruppi parlamentari che rappresentano gli interessi dell'agrobusiness, dei difensori dell'accesso alle armi da fuoco e delle chiese evangeliche. Potrà anche contare sul sostegno del mondo degli affari, sedotto dalle promesse di riduzioni fiscali e privatizzazioni. Ma la promessa di far cambiare decisamente rotta al Paese si preannuncia difficile per il presidente eletto. La riforma delle pensioni, ritenuta essenziale dalla sua equipe, fa storcere il naso anche nel suo campo. E il riavvicinamento con Israele è guardato con sospetto dai potenti esportatori di carne, che temono le rappresaglie commerciali dei Paesi arabi.

Dopo l'elezione ha dovuto fare marcia indietro su alcune promesse

Dopo l'elezione, intanto, Bolsonaro ha dovuto fare marcia indietro su alcune promesse e affrontare uno scandalo legato al figlio Flavio. Per ora, gli annunci concreti riguardano il ritiro del Brasile dal patto mondiale Onu sulle migrazioni, la fine della collaborazione in materia di sanità con Cuba, l'apertura al possesso di armi per chi abbia la fedina penale pulita. Misure che accontentano il suo elettorato, ma sono lontane dall'ottenere il favore dell'insieme della popolazione "senza distinzione di origine, razza, sesso, colore della pelle o religione", come aveva affermato davanti alla Corte suprema il 10 dicembre. Nel discorso, l'ex militare aveva anche promesso di scuotere il sistema stabilendo "una relazione diretta" con il popolo tramite le reti social, di cui fa largo uso. In pieno stile Donald Trump, di cui è dichiarato ammiratore.

Lo scandalo legato al figlio Flavio

Sul nostalgico della dittatura è anche calata l'ombra di uno scandalo legato al figlio Flavio, eletto senatore alle elezioni. Le autorità hanno scoperto movimenti sospetti per 1,2 milioni di reais (circa 280mila euro) sul conto personale di un ex autista e collaboratore di Flavio Bolsonaro nel corso del 2016, quantità di denaro imparagonabile con il suo salario e per cui è ipotizzata corruzione. Tra i versamenti, quelli a vari rappresentanti eletti e uno alla futura first lady, Michelle Bolsonaro. L'indagine rientra nella Operação Furna da Onça, nuovo filone carioca del Lava Jato.

Banditi inclusione e diversità

Il governo Bolsonaro non si aprirà all'insegna dell'inclusione e della diversità: con 22 componenti, comprende sette ex militari, soltanto due donne e nessun nero (nel Paese dove sia le donne, sia le persone afrodiscendenti, costituiscono ben oltre il 50% della popolazione). Tra i fedelissimi del futuro presidente ci sono l'ultraliberale Paulo Guedes all'Economia, il generale e mentore Augusto Heleno alla Sicurezza pubblica, il giudice simbolo del Lava Jato Sergio Moro alla Giustizia. Anche la scelta per gli Esteri di Ernesto Araújo, fedele ammiratore di Trump, e alla Famiglia e ai Diritti umani di Damares Alves, pastora evangelica contraria al diritto all'aborto, dice molto sulla linea che Bolsonaro intende seguire. Il governo ha annunciato che si dà 100 giorni per avviare le riforme prioritarie ed eventualmente revocare decreti e leggi esistenti: ha dato appuntamento all'11 aprile ai brasiliani, per celebrare la "cerimonia dei 100 giorni".