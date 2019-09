Nel 2019 sono già più di 600 le vittime per un incidente sul lavoro Brescia, schiacciato da sacchi di zucchero. Muore operaio di 36 anni L'uomo è morto dopo alcune ore all'ospedale di Bergamo

Ieri in provincia di Brescia è morto un operaio per un incidente sul lavoro. Lavorava in una ditta di distillati San Giorgio, a Paratico, comune che si affaccia sul lago d'Iseo.L'operaio, un 36enne della zona, stava muovendo sacchi di zucchero quando improvvisamente è stato schiacciato da alcuni di essi, dal peso complessivo di una tonnellata.I colleghi di lavoro hanno subito lanciato l'allarme e l'uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Bergamo. Ma dopo aver combattuto per ore tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, l'operaio è morto.Il 36enne aveva una moglie e due bambini. La dinamica dell’accaduto è ancora tutta da chiarire. Al lavoro ci sono gli uomini dell’Ats (Agenzia tutela salute) e i carabinieri della Compagnia di Chiari.Si tratta dell'ennesima vittima per un incidente sul lavoro. Nella provincia di Brescia da inizio 2019 sono morte 12 persone, e solo nell'ultimo mese 11 in tutta la Lombardia. In Italia tra il 2018 e il 2019 sono aumentate le morti sul lavoro (+2 %) e da inizio anno sono più di 600 le vittime, ormai diventate un caso nazionale.