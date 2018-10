ITALIA

2018/10/21 10:55

Brescia Brescia, si dà fuoco per una delusione d'amore: 52enne in condizioni disperate Secondo la prima ricostruzione della polizia avrebbe visto la sua ex accompagnata da un altro uomo. Un grosso dolore che lo avrebbe portato al tragico gesto

Condividi Si è dato fuoco a causa di una delusione d'amore. E' accaduto questa mattina nei pressi di un bar vicino alla stazione ferroviaria di Brescia.



Un uomo di 52 anni si è rovesciato sul corpo del liquido infiammabile e poi si è dato fuoco. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Civile.



Secondo la prima ricostruzione della polizia l'uomo avrebbe visto la sua ex accompagnata da un altro uomo. Un grosso dolore che lo avrebbe portato al tragico gesto. Si è dato fuoco a causa di una delusione d'amore. E' accaduto questa mattina nei pressi di un bar vicino alla stazione ferroviaria di Brescia.Un uomo di 52 anni si è rovesciato sul corpo del liquido infiammabile e poi si è dato fuoco. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Civile.Secondo la prima ricostruzione della polizia l'uomo avrebbe visto la sua ex accompagnata da un altro uomo. Un grosso dolore che lo avrebbe portato al tragico gesto.

Condividi