Regno Unito Brexit, Johnson torna ai Comuni per accelerare i tempi. Tusk: "Ue si prepari ad ogni scenario" Il premier inglese deve convincere i parlamentari ad approvare il percorso accelerato che il governo intende attuare per portare fuori il Paese entro il 31 ottobre. Il presidente della Commissione europea Juncker: "Fatto il possibile per uscita ordinata".

Let’s go for a deal that can heal this country and allows us to believe in ourselves once again as an open, generous, global, outward-looking and free-trading United Kingdom. #GetBrexitDone 🇬🇧 pic.twitter.com/VJSOLaoC6D — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 22, 2019

All'indomani dello stop ricevuto ieri dallo speaker della Camera John Bercow alla richiesta di un nuovo "voto significativo" sull'accordo di Brexit negoziato con Bruxelles, il primo ministro britannico Boris Johnson torna in pressing sui Comuni e chiede di approvare in Parlamento, in seconda lettura, il "Withdrawal Agreement Bill" (Legge sull'Accordo di recesso), passo necessario per ottenere poi il via libera all'intesa di divorzio dall'Ue. Johnson tenta l'ultimo scatto in direzione del traguardo del 31 ottobre: chiederà oggi stesso ai parlamentari di approvare il Withdrawal Agreement Bill, la cornice legale al cui interno si iscrive l'accordo, un documento di 110 pagine pubblicato ieri che elenca nel dettaglio il modo in cui il parlamento si appresta a convertire in legge l'accordo di divorzio e di approvare un calendario dei lavori serratissimo - la mozione programmatica - per i prossimi tre giorni, necessari ad esaminare accuratamente il testo.Il dibattito dovrebbe aprirsi alle 12.30 locali.Un'impresa non da poco: se il sostegno per il via libera alla mozione sul pacchetto di leggi attuative della Brexit sembra più scontato, grazie al sostegno di qualche laburista ribelle e ai deputati Tory che hanno appoggiato l'emendamento pro-rinvio del dissidente Oliver Letwin, ben piu' dura sara' convincere i parlamentari ad approvare il percorso accelerato che il governo intende attuare per portare fuori il Paese entro il 31 ottobre. Dall'opposizione, laburisti e anche alcuni Tory, insieme agli unionisti nordirlandesi del Dup, hanno già fatto sapere che non hanno intenzione di avallare la corsa contro il tempo di Johnson.In un messaggio pubblicato su Twitter, il capo del governo di Londra ha di fatto confermato le sue intenzioni, già trapelate sulla stampa britannica nelle ultime ore: "Facciamo un accordo che possa sanare questo Paese e consentirci di credere ancora una volta in noi stessi, come un Regno Unito aperto, generoso, globale, che guarda all'esterno e con un libero scambio"."Abbiamo negoziato un nuovo accordo in maniera che si possa uscire senza turbative e fornire un quadro per una nuova relazione basata sul libero scambio e sulla cooperazione amichevole. Stiamo lasciando l'Unione Europea ma saremo sempre europei", dirà Johnson in aula, secondo le anticipazioni della stampa britannica.Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato oggi che l'Unione europea ha fatto "tutto ciò che era in suo potere" per garantire un'uscita ordinata dal Regno Unito dall'Ue. "Mi rammaricherò sempre della decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione europea, ma almeno possiamo guardarci in faccia e dire che abbiamo fatto tutto il possibile per garantire che questa uscita fosse ordinata", ha detto Juncker al Parlamento europeo a Strasburgo, secondo quanto riferisce l'Afp.Sulla Brexit "dobbiamo essere pronti a qualsiasi scenario", ha detto il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, in un dibattito all'Europarlamento. "La situazione è abbastanza complessa dopo gli eventi nel Regno Unito nel fine settimana e la richiesta di una estensione", ha spiegato Tusk. Il presidente del Consiglio europeo ha annunciato di aver iniziato le consultazioni con i capi di Stato e di governo sulla proroga della Brexit oltre il 31 ottobre. "Decideremo nei prossimi giorni. I risultati della consultazione dipenderanno da cosa il parlamento britannico decide o non decide", ha detto Tusk."Dobbiamo essere pronti a qualsiasi scenario, ma una cosa deve essere chiara: come ho detto al primo ministro Johnson una no-deal Brexit non sarà mai la nostra decisione", ha concluso Tusk.Il Parlamento europeo sta avviando i preparativi per riunirsi il 31 ottobre in una sessione straordinaria a Bruxelles per approvare l'accordo Brexit, se prima di quella data Westminster darà il via liberaall'intesa conclusa dal premier britannico, Boris Johnson, e dall'Unione Europea la scorsa settimana. Lo si apprende da fonti europee. La sessione straordinaria consentirebbe al Regno Unito di uscire nei tempi previsti e eviterebbe una nuova proroga della Brexit. Un'altra data evocata è quella del 30 ottobre.L'organizzazione di una sessione straordinaria è tuttavia complicata dal fatto che la prossima settimana non sono previste riunioni all'Europarlamento, né di commissioni parlamentari né di gruppi politici. Secondo il calendario ufficiale, infatti, è una settimana dedicata alle attività circoscrizione. Molti deputati, inoltre, saranno impegnati in viaggi in paesi terzi con le delegazioni dell'Europarlamento. Gli europarlamentari dovrebbero dunque tornare a Bruxelles dai loro Stati membri o dai paesi terzi in cui si troveranno in viaggio con le delegazioni.