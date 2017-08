Brexit, Barnier: nessun progresso decisivo

"Questa settimana abbiamo avuto chiarimenti utili su molti punti, ma nessun progresso decisivo sui soggetti principali. Anche se la discussione sull'Irlanda è stata fruttuosa".Così il capo negoziatore Ue Michel Barnier al termine del terzo round di negoziati sulla Brexit, in una conferenza stampa col segretario di Stato britannico David Davis, aggiungendo: "Siamo lontani dal dire che sono stati raggiunti progressi sufficienti" sul negoziato, per passare alla fase successiva.Intanto, il primo ministro britannico, Theresa May, in un'intervista a ITV News, ha chiarito la propria posizione in vista delle elezioni del 2022, smentendo le speculazioni giornalistiche che annunciavano un suo ritiro dalla scena politica d'Oltremanica dopo i recenti esiti elettorali. Il capo del partito conservatore britannico ha ammesso che c'è stata "una grande speculazione sul mio futuro" come capo del governo, e ha assicurato ai media britannici che lei non è una che si arrende. "Rimarrò nella mia posizione per molto tempo" ha detto a ITV News durante il suo viaggio di Stato in Giappone, aggiungendo che c'è ancora "molto lavoro reale da fare" per ottenere accordi post-Brexit con l'Ue.