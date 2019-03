Regno Unito nel caos Brexit, la Camera dei Comuni approva la richiesta di un rinvio. No a un referendum bis Il voto di questa sera dà mandato alla premier Theresa May di negoziare una proroga breve, fino al 30 giugno. I parlamentari hanno respinto l'emendamento che proponeva di estendere l'articolo 50 del trattato di Lisbona (rinviando, così, la data di uscita del Regno Unito dalla Ue) per concedere tempo all'organizzazione di un secondo referendum

Con 412 voti favorevoli e 202 contrari la Camera dei Comuni britannica ha approvato la mozione del governo della premier Theresa May, che preso atto della doppia bocciatura dell'accordo con l'Ue e dell'eventualità di un divorzio senza accordo, intende ottenere dai Ventisette una proroga della Brexit rispetto alla scadenza del 29 marzo.



Il voto di questa sera dà mandato alla premier Theresa May di negoziare una proroga breve, fino al 30 giugno. L'approvazione della mozione per l'estensione dell'art. 50 (presentata dal governo) precisa che se il parlamento approverà entro il 20 marzo l'accordo di divorzio concordato con Bruxelles, allora il governo di Londra chiederà all'Unione Europea un rinvio della Brexit, appunto, fino al 30 giugno.

Tale periodo servirà per approvare le leggi necessarie a un'uscita ordinata dall'Ue. Il testo fa poi notare che se l'accordo di divorzio sarà nuovamente bocciato a Westminster, allora "è altamente probabile" che il Consiglio Europeo chieda "una chiaro obiettivo" per il rinvio, anche per determinarne l'estensione. La mozione fa anche notare che ogni estensione oltre il 30 giugno comporterà la partecipazione del Regno Unito alle elezioni europee del 26 maggio.



Primo successo per May. La premier riporterà ai Comuni l'accordo son Bruxelles per un terzo voto

È il primo "successo" della premier dopo che l'accordo fra Londra e Ue è stato respinto due volte dai deputati e che ieri è stato escluso che in qualsiasi circostanza sarà possibile una uscita senza accordo .

La premier Theresa May ha anticipato la sua intenzione di riportare alla Camera dei comuni, per un terzo voto, in un giorno ancora da definire della prossima settimana, l'accordo sottoscritto con l'Ue.



Bocciato emendamento pro referendum bis

Nel pomeriggio, la Camera dei Comuni ha bocciato in modo sonoro l'idea di tenere un secondo referendum sulla Brexit. I parlamentari hanno respinto, con 334 voti contrari e 85 favorevoli, l'emendamento presentato dalla ex Tory poi confluita nel Gruppo Indipendente, Sarah Wollaston, che proponeva di estendere l'articolo 50 del trattato di Lisbona (rinviando, così, la data di uscita del Regno Unito dalla Ue) per concedere tempo all'organizzazione di un secondo referendum. L'emendamento prevedeva che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea avrebbe dovuto essere posticipata "per il tempo necessario a legiferare ed effettuare un voto pubblico su un'uscita alle condizioni determinate dal Parlamento o sulla permanenza nell'Ue". Il partito laburista non ha appoggiato l'emendamento e i suoi deputati si sono astenuti rimanendo in aula durante la votazione.

Barnier: conseguenze ampiamente sottostimate in Gran Bretagna

"Le conseguenze della Brexit sono innumerevoli e sono state ampiamente sottostimate nel Regno Unito, sia durante il referendum sia dopo" afferma il capo negoziatore dell'Ue Michel Barnier in un'intervento a un'iniziativa del Comitato europeo delle Regioni a Bucarest. Barnier ha sottolineato che da parte sua "non c'è, non ci sarà mai, e non c'è mai stato un atteggiamento aggressivo, spirito di vendetta o di punizione" nella conduzione di questo negoziato, che ha carattere "straordinario".

Di fronte a questa "situazione di incertezza, se siamo lucidi e responsabili ci dobbiamo preparare a una Brexit senza accordo, perché il 29 marzo è vicino" aggiunge. L'estensione sarà al voto stasera, "non mi permetto di intervenire su questo, ma voglio dire che la situazione è grave e che bisogna prepararsi" allo scenario di un 'no deal'.

Avvocato generale Corte Ue: elezioni europee ostacolo a permanenza oltre 2-3 mesi

"È stato suggerito che le elezioni europee di maggio rappresentano un 'ostacolo insuperabile' a qualsiasi estensione della permanenza del Regno Unito nella Ue che vada oltre i 2-3 mesi. Questa è una presentazione troppo semplificata e in ultima analisi falsa della situazione". Così l'avvocato generale della corte di giustizia europea Eleanor Sharpston, in un contributo personale sulle soluzioni possibili, nel caso di un'estensione lunga della permanenza del Regno Unito nell'Ue.

Trump: futuro accordo commerciali con il Regno Unito ha "potenziale illimitato"

Mentre Londra si dibatte per uscire dall'impasse sulla Brexit, il presidente americano, Donald Trump, ha celebrato il potenziale illimitato di un accordo futuro con il Regno Unito. "La mia amministrazione non vede l'ora di negoziare un accordo commerciale su larga scala con la Gran Bretagna. Il potenziale è illimitato!", ha twittato di prima mattina l'inquilino della Casa Bianca.



Il Presidente Usa: "Theresa May non mi ha dato retta"

Trump si è detto "sorpreso" di come siano andati male i negoziati sulla Brexit. Parlando dallo Studio Ovale, dove sta ospitando il primo ministro irlandese, il leader Usa ha dichiarato che il premier britannico Theresa May non gli "ha dato retta su come negoziare" l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.