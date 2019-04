Londra Brexit, Camera dei Lord approva legge su richiesta rinvio

La Camera dei Lord britannica ha approvato la legge che forza la premier Theresa May a chiedere un rinvio della Brexit per evitare un'uscita dall'Ue senza accordo il 12 aprile, e che conferisce al Parlamento il potere di valutare ed anche cambiare quella richiesta. Lo riferiscono i media britannici. La legge torna ora alla Camera dei Comuni per un ulteriore esame.Intanto, il governo britannico ha stabilito il 23 maggio come data per le elezioni europee qualora Londra non fosse ancora uscita dall'Ue: in caso contrario, il voto verrebbe automaticamente revocato.Come ricorda il sito dell'emittente televisiva britannica Itv, il governo ha ammesso che la nuova richiesta di proroga dell'articolo 50 trasmessa a Bruxelles renderà assai probabilmente necessario lo svolgimento delle europee.Fonti di Downing Street hanno tuttavia sottolineato come rimanga intenzione dell'esecutivo cercare di arrivare ad un'uscita concordata prima del 22 maggio, evitando in tal modo la necessità del voto.