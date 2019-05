Aperta la successione a Theresa May Brexit, Johnson: "Fuori da Ue il 31 ottobre, con o senz'accordo" A Londra è aperta la partita per la successione a Theresa May che ieri ha annunciato le sue dimissioni di fronte al fallimento delle trattative sulla Brexit. La premier britannica lascerà la guida dei Tories il 7 giugno, pronta a far posto al nuovo leader conservatore anche a Downing Street

"Fuori dall'Ue il 31 ottobre, con o senz'accordo". È la parola d'ordine con cui Boris Johnson, paladino della Brexit, lancia la sua sfida per il dopo-May alla guida del partito conservatore e del governo britannico. Lo scrive il Telegraph, citandone le prime parole dopo l'annuncio di ieri delle dimissioni della premier attuale. La corsa parte ufficialmente il 7 giugno, ma Boris sembra guadagnare consensi: persino due 'colombe' Tory di spicco come Philip Hammond e Amber Rudd non escludono ora di sostenerlo, stando al Telegraph. - il riferimento dell'ex ministro degli esteri ed ex sindaco di Londra è al 31 ottobre poiché quella è al momento la scadenza dell'ultima proroga (flessibile) concessa da Bruxelles al Regno Unito sui termini dell'uscita (in teoria previsto per il 29 marzo scorso) in seguito alla mancata ratifica da parte di Westminster di un divorzio concordato.In teoria, sulla base di quanto già approvato in passato dal parlamento britannico sulla notifica dell'articolo 50 e con la legislazione allegate, un futuro governo potrebbe decidere di procedere il 31 ottobre a un'uscita 'no deal' senza sottoporsi a un nuovo voto dell'aula. E Johnson, con le sue parole, fa capire d'essere pronto a seguire questa strada se entro quella scadenza non sarà possibile far passare un accordo gradito a tutti. "Ho parlato con Boris di questo un paio di settimane fa - ha commentato il ministro per la cooperazione internazionale, Rory Stewart, uno dei suoi rivali moderati per il dopo May - e mi aveva assicurato di non voler spingere per un no deal. Ma ora sembra essersi espresso proprio per il no deal".