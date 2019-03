I laburisti votano a favore del rinvio Brexit, Londra vota su rinvio. Tusk: proporrò a Ue estensione lunga se Regno Unito rivede strategia Il presidente del Consiglio Ue: "Chiederò ai 27 di essere aperti ad un rinvio lungo" della Brexit "se il Regno Unito lo trova necessario per ripensare alla sua strategia sulla Brexit e per costruire consenso attorno ad essa"

La Camera dei Comuni britannica voterà nel tardo pomeriggio di oggi la mozione per chiedere all'Unione europea l'autorizzazione a uno slittamento della Brexit oltre la data prevista del 29 marzo, dopo che l'accordo fra Londra e Ue è stato respinto due volte dai deputati e che ieri è stata escluso, con 321 voti favorevoli e 278 contrari, che in qualsiasi circostanza sarà possibile una uscita senza accordo.



In ogni caso, la premier Theresa May ha anticipato la sua intenzione di riportare alla Camera dei comuni, per un terzo voto, in un giorno ancora da definire della prossima settimana, l'accordo sottoscritto con l'Ue. Lo slittamento dell'uscita dalla Brexit potrà eventualmente essere breve o invece più lungo, a seconda dell'esito del terzo voto, che si terrà comunque entro il 20 marzo, la vigilia del prossimo vertice europeo. In caso di voto positivo, lo slittamento si estenderebbe solo al 30 giugno, altrimenti sarà molto più lungo e la Gran Bretagna dovrà partecipare alle elezioni per il nuovo parlamento di Strasburgo di maggio. "Non penso che possa essere positivo, ma la Camera dei comuni deve affrontare le conseguenze delle decisioni che prende", ha dichiarato May.

Tusk: proporrò ai leader Ue estensione lunga

"Nelle mie consultazioni prima del Consiglio europeo, chiederò ai leader dell'Ue a 27 di essere aperta a una proroga lunga se il regno Unito lo ritiene necessario per ripensare la sua strategia Brexit e costruire un consenso attorno a questa". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk



During my consultations ahead of #EUCO, I will appeal to the EU27 to be open to a long extension if the UK finds it necessary to rethink its #Brexit strategy and build consensus around it. — Donald Tusk (@eucopresident) 14 marzo 2019

I laburisti britannici voteranno a favore del rinvio della Brexit. Lo ha dichiarato a Sky News il ministro ombra John McDonnell, secondo cui la premier Theresa May avrebbe dovuto in ogni caso chiedere il rinvio, visto che mancano 15 giorni alla scadenza."Il governo non è neanche lontanamente in grado di fare passare in Parlamento la quantita' di leggi necessarie", ha argomentato. "May avrebbe dovuto venire oggi a chiedere un'estensione anche se il suo accordo fosse stato approvato", haconcluso.