Il nodo dell'Europa Brexit, May: la proposta dell'Ue sull'Irlanda del Nord è inaccettabile 'Violerebbe l'integrità costituzionale del Regno Unito'

La proposta dell'Ue sui confini irlandesi, con la prospettiva di inserire la sola l'Irlanda del Nord senza il resto del Regno in "un'area comune" allineata alla normativa europea, è irricevibile poiché "violerebbe l'integrità costituzionale" del Regno Unito.Così la premier Theresa May durante il Queston Time di oggi alla Camera dei Comuni in risposta alle affermazioni di Michel Barnier."Nessun primo ministro britannico potrebbe mai essere d'accordo", ha tagliato corto May.L'Irlanda del Nord, parte del Regno Unito, potrà restare nell'unione doganale dell'Ue anche dopo la Brexit, aveva detto in precedenza il caponegoziatore comunitario, Michel Barnier. Barnier oggi ha presentato la prima bozza del trattato di divorzio con Londra, precisando che l'Irlanda del Nord potrebbe rimanere "allineata completamente" con l'Irlanda, membro dell'Ue, se non verrà trovata una soluzione migliore.Barnier ha anche auspicato un'accelerazione dei negoziati con Londra: "Se vogliamo arrivare a un successo di questi negoziati - e noi lo vogliamo - dobbiamo accelerare il passo", ha detto Barnier.