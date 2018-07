MONDO

2018/07/12 13:41

Londra Brexit: May, stop agli europei in cerca di lavoro 'Non sarà più permesso, avremo il controllo dei confini'

Condividi "Non sarà più permesso alle persone di arrivare dall'Europa nella remota possibilità che possano trovare un lavoro". Lo scrive la premier britannica Theresa May su Facebook. "Accoglieremo sempre - aggiunge - i professionisti qualificati che aiutano la nostra economia a prosperare, dai dottori alle infermiere, agli ingegneri e agli imprenditori ma, per la prima volta da decenni, avremo il pieno controllo dei nostri confini".



May, con nostro piano fine libertà movimento

