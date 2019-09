Attesa per il discorso del premier Johnson Brexit, riapre il Parlamento britannico. Lo speaker Bercow: "Bentornati!" La Corte Suprema ha giudicato "illegale" la chiusura del Parlamento britannico, decisa il mese scorso dal primo ministro Boris Johnson. Il ministro Geoffrey Cox invoca il voto: "Questo Parlamento è morto"

Un'ovazione di numerosi deputati, salita in particolare dai banchi delle opposizioni, ha salutato oggi la riapertura formale del Parlamento britannico dopo la sospensione iniziata due settimane fa per volere del governo Tory di Boris Johnson."Bentornati al vostro posto di lavoro", ha esordito lo speaker John Bercow - battitore libero proveniente dal partito conservatore, ma da tempo ai ferri corti con Johnson e pronto a dimettersi il 31 ottobre solo dopo che la camera avrà avuto voce in capitolo contro un'eventuale Brexit no deal - prima di dare il via a una giornata molto intensa. Attesa per lo statement del primo ministro, atteso salvo accelerazioni non prima del pomeriggio avanzato. Il Parlamento di Westminster è rimasto chiuso dal 9 settembre a oggi sulla base della sospensione (prorogation) che il governo avrebbe voluto far durare fino al 14 ottobre, ma che è stata dichiarata illegale e annullata dalla corte suprema."Questo parlamento è morto", non ha maggioranze o proposte alternative sulla Brexit oltre il rifiuto del no deal e i deputati che continuano a rinviare lo sbocco di elezioni anticipate sono "codardi". È il durissimo contrattacco lanciato alla ripresa dei comuni dall'Attorney general Geoffrey Cox, a nome del governo Tory di Boris Johnson, in risposta alle critiche incassate per il verdetto della Corte suprema sull'illegittimità della sospensione di Westminster. Frasi che hanno scatenato richieste di ritrattazione e dimissioni.Dopo il verdetto all'unanimità di ieri, il leader laburista Jeremy Corbyn ha anticipato il suo discorso alla conferenza del partito, in modo da poter tornare oggi a Westminster. Ai delegati a Brighton ha detto che Johnson ha "agito illegalmente quando ha provato a chiudere l'opposizione" e "questo primo ministro non eletto, adesso, dovrebbe dimettersi".