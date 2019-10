Brexit, Sturgeon rilancia l'indipendenza della Scozia "Sarà la nostra bandiera alle prossime elezioni. No al populismo di Johnson"

Nicola Sturgeon

Lo Scottish National Party (Snp) rilancia la sua battaglia per l'indipendenza della Scozia da Londra sullo sfondo della Brexit. Lo conferma la leader della formazione indipendentista e first minister del governo locale di Edimburgo, Nicola Sturgeon, nel discorso congressuale della conferenza annuale di partito chiusasi oggi ad Aberdeen.Sturgeon denuncia senza mezzi termini "il populismo in stile Donald Trump" del governo Tory di Boris Johnson e la sua linea sulla Brexit, non senza puntare il dito anche sulle "promesse mancate" di Labour e Liberaldemocratici rispetto alle istanze secessioniste riproposte dal Parlamento scozzese.In vista delle elezioni anticipate britanniche spiega poi che l'Snp intende presentarsi con un messaggio chiave: contro la Brexit, destinata nelle sue parole a danneggiare l'intero Regno, deal o no deal, ma ancor di più la Scozia la cui popolazione è da sempre in maggioranza contraria al divorzio dall'Ue; ma soprattutto in favore di un secondo referendum per l'indipendenza scozzese. Restare nel Regno Unito, conclude, è ormai "insostenibile".Il premier britannico, Boris Johnson, appare vicino a ottenere un accordo con la Ue sulla Brexit dopo aver accettato di fare concessioni alle richieste di Bruxelles sul confine irlandese. Lo riporta il Guardian citando fonti Ue e britanniche, secondo le quali il testo dell'accordo potrebbe essere pubblicato domani se Downing Street darà l'ok finale.Stando al Guardian, le squadre negoziali hanno trovato un accordo, in linea di principio, sulle fatto che ci sarà una forma di controllo doganale, nel Mare di Irlanda, tra Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito, ma assicurandosi allo stesso tempo che Londra e Belfast usciranno insieme dall'Ue e rimarranno un territorio doganale unico. "L'Irlanda del Nord sarebbe de iure nel territorio doganale del Regno Unito, ma de facto nell'Unione europea", ha detto una fonte diplomatica parlando del tentativo di accordo.La notizia che l'accordo sarebbe a un passo è stata data anche da Bloomberg, citando funzionari europei. "I negoziatori britannici ed Ue a Bruxelles stanno chiudendo la bozza di accordo, ottimisti sul fatto che ci sarà una svolta prima della fine della giornata", ha scritto l'agenzia.