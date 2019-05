Brexit: Theresa May presenta un "nuovo" accordo da sottoporre al voto dei Comuni

Theresa May farà oggi un discorso davanti a Downing Street, per illustrare quello che viene descritto come il "nuovo" accordo per la Brexit che verrà sottoposto al voto della Camera dei Comuni nella prima settimana di giugno. La premier stamattina ha presideduto la riunione di governo dedicata al nuovo piano, che verrà incorporato nel Withdrawal Agreement Bill, la legge sull'accordo di recesso, che dovrà essere approvata dal Parlamento e che, al momento, non sembra disporre di una maggioranza. L'intervento della premier è previsto alle 17 (ora italiana).

Stando a quanto riferito da un portavoce di Downing Street, nel corso della riunione di governo si è discusso di soluzioni alternative, di diritti dei lavoratori, di protezione ambientale e delle garanzie necessarie al mantenimento dell'integrità territoriale del Regno Unito, nel caso debba essere attivata la clausola del backstop per il confine irlandese. La premier ha affermato che "la legge sull'accordo di recesso è il veicolo per fare uscire il Regno Unito dall'Unione europea ed è vitale trovare il modo per farle superare il traguardo".