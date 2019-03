Il divorzio tra Londra e Bruxelles Brexit, accordo Ue su proroga al 22 maggio se c'è l'ok di Westminster alle intese In caso di bocciatura da parte del Parlamento britannico, Londra si pronuncerà sulla partecipazione alle Europee entro il 12 aprile



Accordo dei 27 leader al Consiglio europeo per una proroga sulla Brexit che prevede una scadenza limite al 22 maggio condizionata al voto positivo di Westminster sull'accordo di divorzio. In caso di bocciatura Londra dovrà indicare come intende comportarsi col voto delle Europee entro il 12 aprile. E' quanto si apprende da fonti diplomatiche europee."Il Consiglio europeo si impegna a concordare, prima del 29 marzo, una proroga breve sulla Brexit fino al 22 maggio, se l'Accordo di divorzio sarà approvato a Westminster la prossima settimana. Poiché il Regno Unito non intende organizzare le elezioni per il Parlamento europeo, non sono possibili proroghe oltre quella data". E' quanto prevede la bozza del testo delle conclusioni sulla Brexit circolata - riferiscono fonti diplomatiche europee - tra i 27 capi di Stato e di governo. Se invece l'accordo non verrà votato o sarà bocciato, entro l'11 aprile il Regno Unito avrà la possibilità di comunicare la sua volontà di partecipare alle elezioni europee. In quel caso l'Ue potrebbe concedere una proroga lunga per un periodo di almeno nove mesi.