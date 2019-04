Divorzio Londra-Bruxelles Brexit, dai passaporti britannici l'Unione europea è già scomparsa Dal 30 marzo scorso - data che doveva segnare l'addio del Regno Unito all'Ue - i passaporti emessi non recano infatti più la dicitura "European Union" sulla copertina

Destinata probabilmente ad un nuovo rinvio, la Brexit c'è già sulla copertina dei passaporti britannici. Dal 30 marzo scorso - data che doveva segnare, all'indomani del fatidico 29 marzo, il primo giorno della nuova vita del Regno Unito fuori dall'Unione - i passaporti emessi non recano infatti più la dicitura "European Union" sulla copertina.Evidentemente la macchina burocratica - che prevede che dopo una prima fase di scomparsa della dicitura Ue per la fine dell'anno si ritorni ai vecchi passaporti britannici con la copertina blu scuro, a cancellare completamente la stagione comunitaria - non è stata avvisata o fermata in tempo dopo il rinvio dettato dalla sempre più caotica politica di Londra.