Il divorzio Fumata bianca sulla Brexit, Juncker: "Trovata l'intesa con Londra" "Si tratta di un accordo bilanciato ed equo per l'Ue e per la Gb" ha twittato il presidente della Commissione Ue. Il premier britannico Boris Johnson: raggiunto "un grande nuovo accordo, la Gran Bretagna riprende il controllo". Ma gli Unionisti: "Le nostre riserve restano". Prime reazioni negative anche dalle opposizioni, Corbyn chiede un referendum bis. Oggi pomeriggio l'accordo sarà vagliato da 27 Stati membri nel corso del Consiglio Europeo

Fumata bianca a Bruxelles sull'accordo per la Brexit. Lo rende noto il portavoce della Commissione Ue. Ora il testo deve essere approvato dalla Commissione, prima di essere trasmesso agli Stati membri dell'Ue a 27. Il premier britannico, Boris Johnson, ha annunciato che con Bruxelles è stato raggiunto "un grande nuovo accordo" sulla Brexit.

"Dove c'è volontà c'è accordo e noi lo abbiamo", ha twittato Juncker. E' un accordo "bilanciato ed equo per l'Ue e per la Gb e testimonia il nostro impegno a trovare soluzioni. Raccomando che il Consiglio Europeo faccia sua l'intesa".

Barnier: l'accordo è il risultato di un lavoro intenso

"La pazienza è una virtù e la Brexit è una scuola di pazienza. Abbiamo trovato un accordo sul recesso ordinato e sul quadro delle nostre relazioni future. E' il risultato di un lavoro intenso". Così il capo negoziatore dell'Ue Michel Barnier. "Abbiamo ottenuto insieme un risultato giusto e ragionevole".

Johnson: accordo fatto, ora Westminster lo voti

Il premier conservatore britannico Boris Johnson conferma via Twitter l'annuncio del presidente della Commissione Europea. "Abbiamo un grande nuovo accordo - sottolinea Johnson -, che ci restituirà il controllo" del nostro Paese. "Ora il Parlamento deve lasciare che la Brexit sia fatta", prosegue, confermando che il voto di Westminster sarà sabato durante una seduta straordinaria. "#GetBrexitDone", conclude il primo ministro con un suo slogan".

Il tweet di Johnson è stato diffuso mentre il primo ministro lasciava Downing Street da un'uscita posteriore, in partenza verso Bruxelles dove è previsto che si rivolga ai leader dei 27 Paesi Ue prima del Consiglio Europeo al via nel pomeriggio.

Nel breve messaggio, BoJo evita qualunque riferimento all'atteggiamento negativo annunciato dagli alleati unionisti nordirlandesi del Dup, ma incoraggia il Parlamento britannico a dare il via libera all'intesa in modo che il Regno possa poi "muoversi - scrive - per affrontare le altre sue priorità, come il costo della vita, l'Nhs (sanità pubblica), la criminalità violenta e l'ambiente".

Gli Unionisti nordirlandesi del Dup: le nostre riserve restano

E le riserve del Dup, alleati del governo Tory di Boris Johnson nel Parlamento britannico, restano valide anche dopo l'annuncio dell'accordo. "La nostra precedente dichiarazione - si legge in una breve nota -resta valida in risposta alla notizia che un deal è stato raggiunto". Negative, quanto scontate, anche le prime reazioni delle leadership dei maggiori partiti di opposizione, dal Labour di Jeremy Corbyn ai LibDem di Jo Swinson.

Il leader laburista, Corbyn: no a un accordo peggiore di quello della May

"L'accordo negoziato dal primo ministro" Boris Johnson sulla Brexit "sembra persino peggiore di quello di Theresa May, già rigettato a valanga" dal Parlamento.Così il leader laburista Jeremy Corbyn, nell'annunciare il suo no all'intesa. "Queste proposte rischiano d'innescare una corsa al ribasso su diritti e tutele", sono "un accordo-svendita che non riunifica il Paese e che deve essere respinto". Poi il riferimento a un referendum bis: "Il miglior modo di risolvere la Brexit è ora ridare la parola al popolo per un voto finale".

L'Europa accelera, vola la sterlina

Accelerano le Borse europee dopo l'accordo. Milano avanza dello 0,9% e Londra sale dello 0,58% mentre vola la sterlina, che inverte la rotta e guadagna lo 0,5% sull'euro a 1,1626.

Dimostranti di 'Border Communities Against Brexit' protestano al valico di Carrickcarnon tra Ulster e Irlanda. Le comunità locali sono in prima linea nel chiedere di fermare la Brexit e di dire no a nuove divisioni tra l'Irlanda del Nord e l'Eire.