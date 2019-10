La Commissione europea: "Serve un'intesa sull'Irlanda" Brexit, fonti Ue: via libera dei 27 paesi a Barnier per negoziato finale Luce verde al capo negoziatore dell'Unione Europea. "Faremo il punto sul negoziato lunedì" ma l'Ue "considera le proposte del Regno Unito sufficienti a negoziare un nuovo accordo"

I 27 ambasciatori Ue hanno dato luce verde al capo negoziatore della Ue Michel Barnier per avviare intensi negoziati finali. Lo confermano fonti diplomatiche europee. "L'Ue e il Regno Unito hanno concordato di intensificare la discussione nei prossimi giorni. La posizione dell'Ue resta immutata: occorre una soluzione legalmente operativa nell'Accordo di recesso che eviti infrastrutture alle frontiere sull'isola d'Irlanda, che protegga tutta l'economia dell'isola e l'Accordo del Venerdì santo, e salvaguardi l'integrità del Mercato unico". Così la Commissione europea dopo l'incontro tra il capo negoziatore per la Ue Michel Barnier ed il ministro britannico Steve Barclay."La Commissione europea farà di nuovo il punto col Parlamento europeo e gli Stati membri" sul negoziato col Regno Unito "lunedì, in vista della preparazione del Consiglio affari generali ristretto a 27, di martedì mattina", a Lussemburgo. Si legge in una nota dell'Esecutivo comunitario.Oggi dopo la riunione degli ambasciatori del Coreper, alcuni diplomatici europei uscendo chiariscono che è stato deciso di approfondire i colloqui con il Regno Unito, per capire se ci sono i margini per arrivare ad un accordo, attraverso un dialogo approfondito. Ci sono delle aspettative, ma per il momento non ci sarebbe ancora niente di concreto.