Giovedì il vertice Ue. Commissione: May decida rapidamente Brexit. Il governo punta ad un terzo voto sull'accordo, nonostante il no dello speaker Bercow Il governo di Theresa May va avanti con la sua idea di sottoporre di nuovo al voto del Parlamento l'accordo sulla Brexit, già bocciato due volte, nonostante il parere espresso ieri dallo speaker John Bercow, che ha stabilito che la premier non può riportare il suo testo in aula per un terzo voto senza "sostanziali cambiamenti"

