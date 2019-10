Il divorzio difficile Brexit, il veto degli unionisti nordirlandesi blocca l'accordo tra Londra e Bruxelles Johnson puntava ad un accordo politico prima dell'inizio del Consiglio Ue di oggi e domani a Bruxelles ma non sarà facile. Possibile un vertice Ue straordinario il 27 ottobre

Proseguono ad oltranza i negoziati tecnici sulla Brexit, con Londra che mira a un testo d'intesa almeno politico entro l'inizio del Consiglio europeo di stamani. "I fondamentali ci siano", aveva dettoTusk. Ma poi è arrivata la doccia fredda della bocciatura dell'intesa da parte di un alleato fondamentale per il premier britannico Boris Johnson.I vertici del Dup, il partito unionista nordirlandese, hanno infatti rilasciato una dichiarazione nella quale hanno messo in chiaro che non possono "sostenere cio' che viene suggerito in materia doganale e relativamente al consenso" nell'ambito dei negoziati con l'Ue per trovare un accordo sulla Brexit."Manca chiarezza sull'Iva", hanno aggiunto, riferendosi a uno dei nodi della trattativa, e cioe' la modalita' di riscossione dell'Iva in Irlanda del Nord. "Continueremo a lavorare con il governo - hanno proseguito - per cercare di ottenere un accordo ragionevole che funzioni per l'Irlanda del Nord e protegga l'integrita' economica e costituzionale del Regno Unito".Johnson puntava ad un accordo politico prima dell'inizio del Consiglio Ue di oggi e domani a Bruxelles ma non sarà facile. Possibile un vertice Ue straordinario il 27 ottobre.