Brexit, ancora una sconfitta per Boris Johnson No della Camera dei Comuni ad elezioni anticipate Nell'ultimo voto prima della sospensione, la Camera dei Comuni respinge la richiesta di elezioni anticipate volute dal premier Boris Johnson. Per il neo-premier britannico è l'ennesima sconfitta parlamentare

Solo 293 sì e 49 no. Questo risultato del voto alla Camera dei Comuni sulla mozione presentata da Boris Johson per poter andare a nuove elezioni a metà Ottobre è l'ennesima sconfitta del premier britannico. Avrebbe avuto bisogno di due terzi dei voti , 434 sì, per potere in caso di vittoria ridisegnare il volto di Westminter ed avre finalmente il sostegno necessario per un'uscita senza accordo dall'Unione Europea"Il voto è l'unico modo per uscire dall'impasse." Così il primo ministro aveva parlato di fronte al parlamento inglese, presentando la mozione per le elezioni anticipate. La realtà, aveva aggiunto: "è che un voto anticipato è l'unico modo per consegnare al primo ministro, chiunque esso sia, il mandato più forte possibile per negoziare al prossimo consiglio europeo", spiegando che se non saranno approvate elezioni anticipate non avrebbe comunque chiesto a Bruxelles un altro rinvio sulla Brexit ma avrebbe tentato di raggiungere un qualche accordo. Johnnson non ha spiegato ne' come pensa di poter negoziare un nuovo accordo, ne', tantomeno, come pensa di poter superare l'ostacolo del 'backstop': la clausola di salvaguardia voluta da Bruxelles per impedire che si torni ad una frontiera finsica tra la Repubblica dIrlanda e l'Irlanda del Nord.L'opposizione laburista in parlamento ha ammesso di volere le elezioni, ma "non si sarebbe fatta mettere in trappola dal primo ministro tory", e volere prima assicurarsi che il paese non esca dall'UE il 31 ottobre senza accordo con l'Europa. Lo ha detto il leader del Labour rispondendo stanotte a Johnson alla camera dei comuni e confermando il rifiuto del suo partito come delle altre forze di opposizione di sostenere la mozione del governo per un voto anticipato il 15 ottobre.Corbyn ha poi accusato il primo ministro di aver deciso la sospensione del parlamento per "sfuggire allo scrutinio delle sue azioni" e di voler "chiudere la democrazia"; lo ha inoltre ammonito a rispettare la legge anti-no deal che impone la richiesta di un rinvio della brexit in mancanza di accordo con l'ue e a rispettare il ruolo del parlamento. Sulla stessa linea gli altri leader delle opposizioni, dalla libdem, jo swinson, al capogruppo degli indipendentisti scozzesi dell'snp, ian blackford, che ha detto: "vogliamo le elezioni, ma non nei termini di un primo ministro inaffidabile".Johnson aveva ripresentato alla Camera una mozione per andare subito a elezioni, sull'onda di sondaggi elettorali molto favorevoli e soprattutto perché non ha mai avuto intenzione di dare esecuzione al Benn Bill. La mozione, diventata legge pochi giorni fa, che impegna il premier a chiedere a Bruxelles un rinvio della Brexit al 31 gennaio 2020. Nei giorni scorsi aveva minacciato: piuttosto che chiedere un nuovo rinvio preferisco farmi trovare morto in un fosso.