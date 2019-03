Regno Unito e Unione europea Brexit, media britannici: premier Theresa May chiederà un rinvio al 30 giugno, prorogabile Il rinvio dovrà essere concesso dagli altri 27 paesi dell'Ue. Se l'accordo con l'Unione verrà bocciato per la terza volta, servirà un'estensione ben più lunga. Fonti del governo hanno detto alla Bbc che questo potrebbe anche essere di due anni. Il capo-negoziatore dell'Ue, Michel Barnier: per proroga "serve piano concreto di Londra"

