Regno Unito Brexit, premier britannica May ottiene la fiducia. La Commissione Ue si prepara al 'no-deal' Theresa May sopravvissuta al voto di sfiducia, ieri sera, in Parlamento, tenta di riavviare il dialogo con tutte le forze politiche e con Bruxelles su un nuovo piano Brexit. Ultimatum del leader Labour Corbyn: pronti a nuova sfiducia ed elezioni anticipate; non escluso referendum bis. Alcuni parlamentari Tory fanno partire campagna per un secondo referendum

Sul Regno Unito pesa l'incertezza sul futuro e l'incognita Brexit. Theresa May si salva dal voto di sfiducia ma resta in sella ancora più debole, mentre non si vedono soluzioni facili per sbloccare l'accordo con l'UE. Bruxelles teme il 'no deal' e apre a modifiche, ma i margini appaiono ristretti.La Gran Bretagna non ha sollevato l'idea di estendere l'Articolo 50, prolungando i negoziati con l'Ue per l'uscita dall'Unione. Lo ha fatto sapere il portavoce della premier Theresa May, citato dai media britannici. L'estensione dell'Articolo 50 "non è qualcosa che abbiamo sollevato con la Ue", ha detto il portavoce ufficiale di Downing Street, ribadendo che nei colloqui avviati con diversi gruppi parlamentari per arrivare a un compromesso sul piano di uscita, May è determinata a rimanere ferma sui suoi "principi", vale a dire niente unione doganale - come propone il leader laburista Jeremy Corbyn - e no a un secondo referendum.Su questo ultimo punto, un salvagente alla premier potrebbe arrivare dal Parlamento. La prossima settimana - ha spiegato in un incontro con il mondo del business il cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond - verrà fuori una proposta di legge che spingerà verso una richiesta di prolungamento dei termini dell'art 50. Il governo, ha detto Hammond rispondendo a una domanda dei vertici di Tesco, non si opporrà alla mozione parlamentare, che rappresenta "l'ultimo argine" a una uscita caotica dall'Ue.Alcuni parlamentari Tory, contrari alla linea della premier Theresa May sulla Brexit, e a favore di un referendum bis hanno istituito un comitato per portare avanti la campagna "Diritto a votare", che chiede di dare ai cittadini l'ultima parola sul divorzio dall'Ue. Al suo primo evento - ha riferito l'Independent - il nuovo comitato ha sostenuto di avere l'appoggio di diversi ministri, che hanno "intellettualmente" abbracciato gli argomenti di un referendum bis, e che stanno considerando se appoggiare pubblicamente l'idea. Tra i presenti all'evento, vi erano i deputati Heidi Allen, Sarah Wollaston, Anna Soubry, Dominic Grieve, Justine Greening, Phillip Lee e Sam Gyimah.A detta di Lee, la sconfitta di martedì ai Comuni del piano May per la Brexit ne ha decretato la "morte". Allo stesso tempo Allen, deputata conservatrice del South Cambridgeshire, ha ammesso che sostenere una campagna per tornare alle urne è "molto difficile" per alcuni Tory, perché "siamo stati noi a creare questo caos".Ultimatum di Jeremy corbyn a Theresa May: se la premier non accetta un compromesso su una nuova proposta di accordo per una Brexit più soft che includa la permanenza del Regno nell'unione doganale, il Labour - ha detto oggi il leader dell'opposizione - è pronto a presentare una nuova mozione di sfiducia per arrivare a elezioni anticipate (evocate ancora una volta come la strada migliore per "uscire dal vicolo cieco"), ma anche a valutare l'opzione di "una nuova consultazione pubblica". Ossia d'un referendum bis.La premier Tory ha incontrato già ieri sera alcuni leader e oggi una rappresentanza bipartisan di parlamentari affiancata da ministri di primo piano, ma continua a essere snobbata da Jeremy Corbyn, numero uno del Labour, ossia del partito che conta oltre 260 deputati alla camera dei comunicontro i poco più di 300 del gruppo conservatore.Corbyn ha ribadito di essere pronto a incontrare May solo se la premier toglierà preliminarmente dal tavolo ogni ipotesi di no deal, cosa che per ora Downing street si rifiuta di fare.La mossa è stata criticata da qualche deputato e da Tony Blair, ma ha il sostegno di tutto il vertice laburista che non esclude un nuovo voto di sfiducia contro il governo se May dovesse presentarsi lunedì a mani vuote quando dovrà tornare ai comuni per indicare le linee d'un qualche piano b sulla Brexit.La Commissione europea ha deciso di inviare il suo vice-segretario generale a fare un "tour delle capitali" per discutere con gli Stati membri dell'avanzamento dei preparativi per un'uscita del Regno Unito senza accordo. Lo ha annunciato il portavoce della stessa Commissione, Margaritis Schinas, sottolineando che una "no-deal Brexit sta diventando più probabile" dopo il rigetto dell'accordo di recesso martedi' da parte della Camera dei Comuni. Schinas ha aggiunto che il presidente della Commissione, Jean Claude Juncker e il primo ministro britannico Theresa May sono rimasti in contatto in queste ore: "Non si sono parlati - ha detto il portavoce - ma sono rimasti in contato via sms".Il premier francese, Edouard Philippe, ha annunciato l'attivazione di un piano per l'ipotesi di una Brexit senza accordo, in modo da affrontare l'eventualità "sempre meno improbabile" di un'uscita del Regno Unito dall'Ue in uno scenario di no deal. Questo piano "comporta misure legislative e giuridiche che mirano a fare in modo che non ci sia un'interruzione dei diritti e che i diritti dei nostri concittadini o delle nostre imprese vengano effettivamente protetti", ha dichiarato Philippe al termine di una riunione con diversi ministri a Matignon. Philippe ha detto: "Ho preso la decisione di attivare il piano per una Brexit no deal o per una hard Brexit come a volte viene chiamata".Il primo ministro britannico Theresa May ieri ha superato nuovamente lo scoglio del voto di sfiducia. La mozione contro di lei presentata dal leader laburista Jeremy Corbyn è infatti stata sconfitta con 325 voti contro e solo 306 voti a favore. May ha ora tre giorni di lavori parlamentari per tornare davanti alla Camera con un nuovo piano di azione per la Brexit.Theresa May tornerà alla Camera dei Comuni il prossimo lunedì. Lo ha detto la stessa premier britannica al termine di un voto di sfiducia che ha superato. "Questa Camera - ha aggiunto May - ha ancora la fiducia del popolo britannico"."Sono pronta a lavorare con ogni membro di questa Camera per arrivare alla Brexit", ha aggiunto May. "Sono felice che la Camera abbia espresso la sua fiducia", dice May, ribadendo che "continueremo a lavorare per realizzare il risultato espresso nel referendum" del 2016 "e lasciare l'Unione Europea"."È il momento di unirsi e realizzare quanto deciso nel referendum" sulla Brexit, ha detto la premier britannica, in un messaggio al Paese dopo il voto di ieri in tarda serata. "L'obiettivo è ora di trovare un modo per avanzare sulla Brexit. Ritengo sia mio dovere realizzare il desiderio degli elettori e lasciare l'Ue", ha detto May affacciandosi dalla porta del numero 10 di Downing Street.L'Unione europea sta valutando l'ipotesi di rinviare la Brexit fino al 2020. Lo scrive il giornale britannico The Times, dopo che Germania e Francia hanno espresso la loro disponibilità a estendere i negoziati sul divorzio vista la situazione politica interna del Regno Unito, a seguito della pesante sconfitta del piano di Theresa May alla Camera dei Comuni martedì sera. Secondo il Times, diplomatici e funzionari stanno preparando un'estensione più lunga del previsto dell'iter di uscita stabilito dall'articolo 50 del Trattato di Lisbona, attivato per la Brexit. Le pianificazioni precedenti erano incentrate su un ritardo di tre mesi rispetto alla data programmata del 29 marzo 2019 mentre adesso, secondo diverse fonti citate dal quotidiano, i funzionari Ue stanno vagliando le vie legali per rinviare l'uscita di Londra dall'Ue fino al prossimo anno.