La visita del presidente Usa dal 3 al 5 giugno Brexit, secondo il ministro Hunt Theresa May sarà ancora premier durante la visita di Trump Il ministro degli Esteri lo ha detto a margine di una conferenza sulla cyber-sicurezza a Londra. Il suo nome è fra i più gettonati, assieme a quello della neo dimissionaria Andrea Leadsom, per la successione alla May come leader Tory e come premier

Condividi

Theresa May "sarà ancora primo ministro per ricevere" il presidente degli Usa Donald Trump - atteso in visita di Stato nel Regno Unito dal 3 al 5 giugno -"ed è giusto che sia così". Lo ha detto oggi il rampante ministro degli Esteri, Jeremy Hunt, a margine di una conferenza sulla cyber-sicurezza a Londra. Le sue parole fanno pensare che in effetti domani la premier, ormai isolata nel governo e nel partito sulla Brexit, possa limitarsi a concordare la data d' un suo passo indietro a giugno e forse renderla pubblicaIn precedenza Hunt era stato ricevuto dalla premier a Downing Street. Ma all'uscita si era rifiutato di rivelare i contenuti della conversazione. "Tutte le discussioni fra il ministro degli Esteri e il primo ministro devono rimanere confidenziali e non sarò io a cambiare questo stamattina", aveva tagliato corto di fronte ai reporter. Hunt, tiepido pro Remain al referendum sulla Brexit del 2016, quand'era ancora ministro della Sanità, è da tempo passato dalla parte dei brexiteer. Il suo nome è ora fra i più gettonati, assieme a quello della neo dimissionaria Andrea Leadsom, per la successione alla May come leader Tory e come premier laddove la prossima sfida interna al partito dovesse chiudersi nelle prime votazioni in seno al solo gruppo parlamentare. Mentre se si arrivasse a un ballottaggio di fronte alla base degli iscritti, che il regolamento del Partito Conservatore prevede solo come estrema istanza, il favorito diverrebbe il più popolare Boris Johnson, suo predecessore alla guida del Foreign Office.Slitta il voto in Parlamento della nuova proposta di accordo per la Brexit presentata dalla premier Theresa May. La pubblicazione del testo era stata annunciata per venerdì ma ora il governo ha fatto sapere che la discussione slitterà alla prossima settimana, senza fornire date certe. Nel frattempo, fanno sapere da Downing Street, la premier è impegnata in confronti serrati con i suoi ministri. Sotto un assedio che è sempre più pressante, la premier -che con il suo nuovo piano per la Brexit è riuscita a scontentare tutti, Tory e Labour- rischia di perdere tanto la leadership del governo che del partito conservatore.