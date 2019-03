Regno Unito ed Europa Brexit, "trattativa in stallo" tra Londra e Ue. Domani il voto ai Comuni Ue: "Vorremmo avere un accordo prima del 29 di marzo. Questo è il nostro piano A". Domani voto cruciale della Camera dei Comuni sul secondo tentativo di ratifica. Lo stallo appesantisce la sterlina

Gli sforzi dell'ultimo minuto del governo britannico per ottenere cambiamenti dell'accordo di ritiro dall'Ue non hanno prodotto risultati finora, ha riferito un portavoce del governo britannico, alla vigilia del voto nel Parlamento britannico sull'accordo. I negoziati restano in stallo dopo i colloqui nel corso del fine settimana, e non sono previste visite del primo ministro Theresa May a Bruxelles.Ieri la May ha parlato al telefono con il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. I colloqui sono tuttora in corso tra le parti. Se i negoziati dovessero produrre un accordo, allora May probabilmente andrebbe a Bruxelles.Il primo ministro britannico ha chiesto all'Ue concessioni che la aiuterebbero ad ottenere l'approvazione in Parlamento dell'accordo di ritiro, un documento giuridico che regola l'uscita del Regno Unito dall'Unione il 29 marzo.Al momento i negoziati con l'Ue sulle rassicurazioni chieste dal governo britannico sul contestato backstop irlandese nell'ambito dell'accordo sulla Brexit sono "a un punto morto", ha detto un portavoce di Downing Street riferendo di una telefonata fra Theresa May e Jean-Claude Juncker. Il portavoce ha comunque precisato che colloqui proseguono."Tocca alla Camera dei comuni prendere una serie di importanti decisioni questa settimana", ha detto il portavoce della Commissione, Margaritis Schinas, dopo il colloquio telefonico di ieri tra Jean-Claude Juncker e Theresa May su Brexit. "Vorremmo avere un accordo prima del 29 di marzo. Questo è il nostro piano A", ha spiegato Schinas.Sulla Brexit "non sono programmati incontri a livello politico" questa settimana tra Theresa May e Jean-Claude Juncke, ha detto il portavoce della Commissione, Margaritis Schinas, dopo il colloquio telefonico di ieri tra il premier britannico e il presidente dell'esecutivo comunitario.Juncker e May "hanno fatto il punto del lavoro fatto a livello tecnico durante il fine settimana", ha spiegato il portavoce: "entrambi rimarranno in stretto contatto durane la settimana". La Commissione "è pronta a incontrare i negoziatori britannici in qualsiasi momento", ha aggiunto il portavoce.