Regno Unito Brexit, oggi voto su elezioni anticipate. Poi scatta la sospensione del Parlamento Il 14 ottobre ci sarà il discorso della Regina Elisabetta II in aula

La sospensione del Parlamento britannico comincerà alla fine dei dibattiti di stasera. Lo annuncia un portavoce del premier Boris Johnson, precisando che la misura scatterà indipendentemente dal risultato dell'esito del voto in aula sulla proposta del governo di tenere elezioni anticipate a ottobre. La sospensione durerà, come già annunciato precedentemente, fino al 14 ottobre. La Brexit è attualmente fissata per il 31 ottobre e un Consiglio europeo è in programma per 17 e 18 ottobre.Il premier britannico Boris Johnson si è detto convinto che un accordo sulla Brexit può essere ancora raggiunto entro il 31 ottobre (data entro cui il Regno Unito dovrà lasciare l'Ue). Durante una conferenza stampa a Dublino con il primo ministro irlandese Leo Varadkar, secondo quanto riporta la Bbc, Johnson ha affermato di ritenere che sia ancora possibile arrivare a un accordo in occasione del vertice Ue del 18 ottobre.Boris Johnson "non chiederà una proroga". È quanto ha dichiarato un portavoce di Downing Street confermando l'intenzione del primo ministro di non obbedire a quanto prescritto dal "Benn Bill" passato la scorsa settimana dal Parlamento che impone al governo di chiedere alla Ue un rinvio della Brexit di tre mesi al 31 gennaio 2020. "Il primo ministro non chiederà una proroga - ha detto il portavoce alla stampa - Se i deputati vogliono risolvere questo problema ha un modo molto semplice per farlo, votare oggi per elezioni anticipate e lasciare che sia il popolo a decidere".