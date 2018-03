Sci, coppa del mondo Brignone vince combinata di Crans Montana, decimo trionfo per l'azzurra

Con una superba prova di slalom, Federica Brignone ha vinto la combinata di coppa del mondo di Crans Montana, bissando il successo dello scorso anno e conquistando il decimo successo in carriera. In 1.46.47 ha battuto l'olimpionica svizzera Michel Gisin (1.46.50) e la slovacca Petra Vlhova (1.46.56). La coppa di disciplina è andata alla svizzera Wendy Holdener. Marta Bassino, solo 22/a, ha così perso al possibilità di vincere la coppa di disciplina. Ottavo posto finale per Sofia Goggia.