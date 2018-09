Mercati Brilla Milano in Europa con lo spread in discesa

Condividi

di Marzio Quaglino Milano ieri maglia nera si riscatta ed è oggi la migliore in Europa. Indice Ftse Mib sui massimi in chiusura a +1,54%. Bene anche Londra (+0,66%), più modesti i guadagni di Francoforte (+0,19%) e Parigi (+0,05%).A propiziare lo sprint di Piazza Affari la discesa dello spread. L’ipotesi di una manovra con il rapporto deficit/pil entro il 2% ha fatto scendere il differenziale con i Bund tedeschi a 233 punti base, mentre il rendimento del Btp decennale è calato al 2,87%.Sul listino milanese in evidenza Tenaris (+5,52%) e Saipem (+5,34%) sostenute da un prezzo del petrolio tornato oltre gli 80 dollari al barile, sui livelli di 4 anni fa.Infine sul mercato valutario l’euro ha cercato di portarsi vicino a 1,18 per poi chiudere la giornata in Europa a 1,1764.