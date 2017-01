Brillano Luxottica e Essilor, borse incerte

di Paolo Gila Dopo l’annuncio di fusione con il marchio francese Essilor, il titolo Luxottica si apprezza di quasi il 9% mentre l’azione della società transalpina manifesta alla borsa di Parigi un apprezzamento del 14%. Gli operatori hanno salutato così la mossa che darà vita al maggior produttore di occhiali e lenti a livello mondiale.Secondo le prime indicazioni La Delfin, la società finanziaria di Del Vecchio, conferirà il 62% del pacchetto di Luxottica alla società francese, che lancerà un’offerta pubblica di scambio. Al termine dell’operazione Del Vecchio – che guiderà il nuovo gruppo - avrà una quota compresa fra il 31 e il 38% della nuova società, che si chiamerà EssilorLuxottica, sarà quotata a Parigi e sarà delistata da Milano.Intanto le borse europee restano incerte nel giorno in cui Wall Street resterà chiusa per festività. Londra viaggia intorno alla parità, Parigi e Francoforte sono in calo di mezzo punto. Milano, la peggiore, cede l’1 e 20% con le difficoltà sulle banche dopo il downgrade del rating da parte della società Dbrs. In forte contrazione anche FCA (-4,80%).Spread stabile a 160 punti base con il rendimento dei btp decennali all’1 e 90% mentre le’ruo torna sotto quota 1,06 sul dollaro.