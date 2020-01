Disposta l’autopsia Brindisi. Donna uccisa da colpo di pistola in casa: marito accusato di omicidio L’uomo è accusato di omicidio colposo

Inizialmente avrebbe raccontato che il colpo era partito per sbaglio mentre maneggiava la pistola. In realtà l’uomo avrebbe sparato uccidendo la moglie. I fatti sono accaduti la notte scorsa in una villetta alla periferia di Ostumi, in provincia di BrindiLa donna, Giovanna De Pasquale di 46 anni è stata colpita al braccio e al torace. L'uomo, Francesco Semeraro, 54 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo. Agli investigatori ha raccontato di aver ferito la moglie mentre puliva l’arma di cui aveva il regolare porto d’armi. Una vicenda di cui la Polizia vuole ricostruire meglio la dinamica.Sul corpo della vittima il pm di turno Giovanni Marino ha disposto l'autopsia. I fatti si sono verificati in una villa alla periferia della città all'interno della quale, secondo quanto si apprende ci sarebbero state altre persone.