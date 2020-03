San Vito dei Normanni Brindisi, litiga con la madre e la uccide. Arrestato 23enne Il giovane avrebbe colpito la donna al torace per cinque volte, con un coltello a serramanico

La scorsa notte un 23enne ha ucciso la madre a coltellate. E’ successo a San Vito dei Normanni, nel brindisino. Il giovane avrebbe colpito la donna al torace per cinque volte, con un coltello a serramanico.L'omicidio sarebbe avvenuto dopo un litigio per futili motivi tra la vittima e il figlio. Il giovane, a quanto si apprende, era nel letto della sua stanza quando all'improvviso si è alzato per prendere il coltello a serramanico che custodiva in camera. E, dopo aver raggiunto la madre nel corridoio l'ha accoltellata. Il 23enne si è poi allontanato dall'abitazione ma è stato trovato dai Carabinieri, chiamati dai vicini allarmati dalle urla della donna. L’arma del delitto sarebbe stata ritrovata su un muretto a secco vicino al palazzo in cui viveva la vittima con i suoi due figli.Il giovane è stato arrestato per omicidio aggravato da futili motivi. Su corpo della vittima è stata disposta l’autopsia.