Agguato nel rione Perrino Brindisi, pregiudicato 19enne ucciso con tre colpi di pistola alla testa La vittima aveva precedenti per furto

Un 19enne di Brindisi è morto in ospedale dopo essere stato ferito la scorsa notte alla testa da almeno tre colpi di pistola. La vittima è Giampiero Carvone, con precedenti per furto.L'agguato è accaduto nel rione Perrino di Brindisi, in via Tevere, nei pressi dell'abitazione del giovane. Indaga la Squadra mobile della questura.Il 19enne è stato soccorso dal 118 che lo ha portato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico, ma è morto subito dopo.