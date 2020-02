Calabria Bruciato vivo in auto nel Reggino,arrestati moglie, amante e figlio di lei Il fatto nello scorso novembre

Condividi

Tre persone sono state arrestate stamane dai carabinieri di Reggio Calabria. Sarebbero responsabili della morte di Vincenzo Cordì, il cui cadavere carbonizzato fu trovato nella Locride, all'interno della sua auto, nella notte fra il 12 e il 13 novembre scorsi.I carabinieri di Reggio Calabria hanno svelato il giallo: l'uomo sarebbe stato bruciato vivo dalla moglie all'interno dell'auto in cui è stato trovato. In manette sono finiti la moglie e altre due persone. Il provvedimento è stato emesso da gip presso il Tribunale di Locri. Le indagini dei Carabinieri di Roccella Jonica, partite dal rinvenimento del cadavere bruciato di Vincenzo Cordì all'interno della propria auto, hanno consentito di fare luce su uno dei più efferati omicidi degli ultimi tempi: l'uomo è stato bruciato in auto ancora vivo.Sono Susanna Brescia, di 42 anni, con precedenti, Francesco Sfara, di 22, figlio di un precedente matrimonio della donna e Giuseppe Menniti, di 41, con precedenti di polizia e legato alla Brescia da una relazione sentimentale, le tre persone arrestate per l'omicidio di Vincenzo Cordì, l'uomo ucciso e bruciato, secondo gli investigatori, quando era ancora vivo nella notte tra il 12 e il 13 novembre 2019 in località Scialata di San Giovanni di Gerace, nella Locride.I carabinieri, nel corso delle indagini, hanno accertato che nella tarda serata dell'11 novembre 2019 Susanna Brescia, con l'inganno, ha dapprima condotto Vincenzo Cordì in una località appartata e successivamente, con il concorso del figlio e dell'amante lo ha tramortito, cosparso di benzina e gli ha dato fuoco all'interno della propria autovettura.