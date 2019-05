Mercati Brusco calo dello spread. A Milano recuperano i finanziari

di Fabrizio Patti Piazza Affari decisamente in ripresa dopo il -2,12% di ieri. In questo momento il Ftse Mib sale dell'1,45%. Fa meglio di Parigi e Francoforte, in salita di 8 decimi di punto, così come Londra, in salita dopo l'annuncio da parte della premier Theresa May che si dimetterà il 7 giugno.Brusco calo dello spread: è a 268 punti base, il rendimento del decennale è sceso di 7 punti, al 2,56%, dopo le dichiarazioni concilianti rilasciate dal vicepremier Matteo Salvini sul confronto con i leader europei per una revisione dei vincoli di bilancio comunitari.A Piazza Affari reagiscono bene le banche, con l'indice di riferimento che sale di quasi due punti, i petroliferi e gli industriali.Sul Ftse Mib in evidenza Cnh Industrial, +3,99%, dopo l’annuncio di un piano di acquisto di azioni proprie e l’annuncio da parte del presidente Usa Trump di aiuti per 16 miliardi di dollari agli agricoltori statunitensi. Fuori dal listino principale fa notizia Safilo +3,15%. Oggi l'annuncio della cessione della catena statunitense di negozi Solstice.