La polizia sta controllando con unità cinofile Bruxelles, falso allarme bomba in un edificio nel quartiere europeo L'edificio è stato evacuato. Ripresa la circolazione nel quartiere dove si trovano le principali isitituzioni europee

E' rientrato l'allarme bomba scattato, dopo una telefonata anonima, in un palazzo nel quartiere dove si trovano le sedi delle principali istituzioni dell’Unione europea a Bruxelles. La polizia ha fatto sgombrare l’edificio dove si trovano società di consulenza che lavorano per le istituzioni Ue.Dopo le opportune verifiche, tuttavia, l'area è stata riaperta al traffico ed è cessato il blocco del quartiere europeo. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno lavorato, anche con unità cinofile, per verificare l'eventuale presenza di esplosivo.L'allarme è stato dato dopo che una società in rue Breydel, nel quartiere europeo di Bruxelles, ha ricevuto una telefonata minatoria. "Questa società, che lavora per la Commissione – ha dichiarato il portavoce Ilse Van de Keere - ha ricevuto una chiamata nella quale si parlava di una bomba pronta a esplodere intorno alle 10:30".