Fico incontra Moscovici a Brixelles: "No a pregiudizi Ue-Italia, lavorare sulla manovra" "Non c'è alcun motivo da parte della commissione di andare contro qualcuno" afferma il presidente della Camera. Le parole Salvini su Moscovici? "Non commento". Moscovici: "Apprezzabile il discorso europeista di Fico"

Condividi

"L'incontro è stato senza dubbio costruttivo, si sente l'esigenza di abbassare i toni in generale, uscire tutti dalle dichiarazioni mediatiche ed entrare nella politica, perché nella politica ci sono margini di dialogo". Così il presidente della Camera Roberto Fico in un punto stampa da Bruxelles dopo aver visto il commissario Ue per gli Affari Economici Pierre Moscovici.



"No a pregiudizi Ue-Italia, lavorare sulla manovra"

"Abbiamo convenuto tutti di abbassare i toni, il commissario si è detto d'accordo anche rispetto alla lotta alla povertà" afferma ancora il presidente della Camera. "Il dialogo è appena iniziato, con il commissario ci siamo detti che il dialogo è fondamentale, che non c'è alcun motivo da parte della commissione di andare contro qualcuno, ma di elaborare la strada migliore sulla manovra. Nessuno deve avere pregiudizi, bisogna lavorare sui contenuti".



"I mercati non mi preoccupano, convinto in soluzione Ue-Italia"

"Non sono preoccupato" dalla reazione dei mercati, aggiunge Fico, "perché so che alla fine tra istituzioni il dialogo viene sempre, un dialogo costruttivo e quindi sulle varie questioni si troveranno soluzioni che aiuteranno l'Ue e l'Italia".



"Non sono qui per rassicurare Juncker"

"Io non sono qui per rassicurare Juncker, sono qui per parlare con il presidente della commissione e per raccontare, spiegare, ciò che sta avvenendo in Italia" continua Fico. Domani vedrà il presidente della commissione Ue Jean Claude Juncker.



Le parole Salvini su Moscovici? "Non commento"

Con Moscovici "non ho parlato" del caso dei ricollocamenti dei migranti dalla Germania, ma "il dibattito nell'Ue è aperto, è un dibattito molto importante e ciò che dico è che deve essere un dibattito a livello Ue, dove nessuno deve essere lasciato solo. I migranti che vengono salvati devono essere responsabilità di tutta l'Europa" dice infine il presidente della Camera, che, interpellato sulle dichiarazioni di oggi di Matteo Salvini contro Moscovici Fico, taglia corto: "Non commento".

Moscovici: "Apprezzabile il discorso europeista di Fico"

"Discussione positiva con Roberto Fico: discorso europeista apprezzabile. Un primo contatto che ha permesso di capire meglio le rispettive posizioni. Più il clima sarà disteso, più il nostro dialogo potrà essere costruttivo" commenta il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici in un tweet dopo l'incontro con il presidente della Camera.