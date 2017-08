A due passi dalla Grande Place Bruxelles, somalo attacca militari a coltellate: ucciso terrorista, due feriti lievi L'attacco è avvenuto alle 20.20 a Boulevard Emile Jacmain, a poche centinaia di metri dalla Grande Place. Armato di coltetto l'assalitore ha cercato di colpire alcuni militari in presidio antiterrorismo a colpi di coltello gridando Allah Akbar

Condividi

Per la Procura è un atto di terrorismo, quanto successo ieri sera a Bruxelles, poco lontano dalla Grande Place. Un cittadino somalo ha gridato Allah Akbar e poi colpito a coltellate alcuni militari che hanno immediatamente reagito sparando. L'uomo è morto poco dopo in ospedale mentre due soldati sono rimasti feriti.L'attacco è avvenuto alle 20.20 a Boulevard Emile Jacmain, a poche centinaia di metri dalla Grande Place. Armato di coltetto l'assalitore ha cercato di colpire alcuni militari in presidio antiterrorismo a colpi di coltello gridando Allah Akbar. Due sono rimasti feriti in modo lieve, uno ad una mano e uno al viso.Il sindaco Philippe Close ha fatto sapere che già in serata la piazza era tornata alla normalità, che nessun evento era stato cancellato e che lo status di allerta non è cambiato. Charles Michel, il premier belga, ha espresso sostegno ai militari e cercato di rassicurare la popolazione ricordando che i servizi di sicurezza restano all'erta.Secondo quanto è stato ricostruito fino ad ora l'assalitore, un somalo, non aveva legami con l'estremismo islamico o con l'Isis in particolare. La Procura ha parlato di terrorismo ma lo ha catalogato come l'atto di una persona isolata.Lo stato di allerta è massimo. Sia perchè il Beglio è il Paese UE con il più alto numero di foreign fighters pro-capite, sia perchè è già stato profondamente colpito. Il 22 marzo 2016 l'attacco suicida all'aeroporto di Zaventem e alla stazione metro di Maalbeek nel quartiere delle istituzioni europee di Bruxelles causò 31 morti e decine di feriti, lo scorso 20 giugno l'incubo è tornato con un attacco alla stazione centrale dei treni, in cui è morto solo il terrorista a causa di un difetto all'innesco nella miccia.