Bruxelles, spari di kalashnikov contro ristorante

Foto @lesoir

Un uomo ha tirato colpi di kalashnikov contro un ristorante a Bruxelles. Secondo le prime informazioni non ci sono feriti. Il ristorante si chiama La Parisienne e si trova in avenue Louise. Il ristorante era chiuso al momento dei fatti, secondo quanto riporta l'edizione on line di Le Soir.È scattata un'inchiesta: non ci sono ancora prove che si è trattato di un atto terroristico. L'autore non è stato identificato. "Un testimone ha visto sparare con un kalashnikov in direzione della vetrina di un ristorante", ha riferito la portavoce della procura, Ine Van Wymersch, citata dal quotidiano Le Soir, spiegando che "sul posto la polizia ha constatato l'impatto di tre proiettili".