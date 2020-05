Titoli di Stato Btp Italia, Gualtieri: richieste risparmiatori 14 miliardi da record

Il Btp Italia sbanca e raccoglie nelle prime tre giornate dedicate al retail quasi 14 miliardi di euro (13,966 per la precisione) con un crescendo di domanda culminata nella sola giornata odierna a 5,211 miliardi dopo i 4,018 di lunedì e i 4,767 di martedì. Alta l'affluenza, testimoniata da 141.563 contratti registrati oggi (dopo gli oltre 133 mila di ieri e i 110 mila del debutto), segno che sono tanti i riparmiatori che hanno investito in media in questa giornata 36.810 euro a testa."Un grande successo il collocamento", ha commentato su twitter il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri indicando che le richieste dai piccoli risparmiatori per 14 miliardi sono "unvero record dalla nascita del Btp Italia. Gli italiani dimostrano così fiducia e sostegno al nostro Paese che vuole uscire presto da questa crisi più forti di prima".Domani la sedicesima edizione del titolo di Stato indicizzato all'inflazione, destinato a sostenere le spese nell'emergenza covid, si chiude con la seconda fase del collocamento, riservataagli investitori istituzionali, ristretta a due ore, dalle 10 alle 12, con la possibilità per il ministero dell'Economia di andare al riparto qualora le richieste eccedessero gli obiettivi di raccolta finale, che venivano indicati sul mercato fra 13 e16 miliardi. Quindi in sostanza già raggiunti.E' difficile poi, alla luce del tutto esaurito registrato nelle prime tre giornate, che il Tesoro decida giovedì mattina di aumentare il tasso di interesse annuale sopra l'1,4% già fissato. E' proprio il rendimento del nuovo titolo, molto superiore allo 0,65% della precedente emissione di ottobre ad aiutare a spiegare perché quella si era fermata a 6,7 miliardi di raccolta totale. Inoltre c'è da considerare che il Btp Italia offre un premio fedeltà dell'8 per mille per chi terrà il titolo per cinque anni fino alla scadenza, per comprarlo non si pagano commissioni bancarie e la tassazione è agevolata e pari al 12,5%. Questa emissione con i suoi 14 miliardi arrivati solo dal retail può piuttosto ripetere i risultati delle edizioni d'oro del 2013-2014, quando quattro Btp Italia consecutivi raccolsero tra i 17 e i 22 miliardi. La risposta dei risparmiatori "va oltre le più rosee aspettative ed è un risultato importante di f iducia nel Paese", ha dichiarato il responsabile dei mercati obbligazionari di Borsa Italiana, Pietro Poletto, fiducioso anche sulla mezza giornata di domani dedicata ai grandi investitori. "Credo ci sarà molto interesse e molta richiesta".