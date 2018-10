Mercati Btp sotto pressione, Milano resta in rosso

di Marzio Quaglino Lo spread con i bund è ridisceso già dalla mattinata dopo la fiammata iniziale sopra i 230 punti base. Ma il livello resta alto. La differenza di rendimento tra i nostri btp e i titoli tedeschi viaggia sui 312 punti base. In rialzo anche il rendimento del nostro decennale al 3,58%.Le tensioni politiche sulla manovra e il “no” dell’Europa che si fa sempre più probabile alimentano le vendite.Situazione delicata anche in borsa dove in una seduta in continua altalena Milano sta cedendo più delle altre europee con l’indice Ftse Mib a -0,46. Oscillazioni molto vicine alla parità invece per Londra, Parigi e Francoforte. Nessun aiuto viene da oltreoceano dove Wall Street ha aperto con gli indici in calo.Sul valutario infine l’euro subisce la pressione del dollaro è tornato sotto la soglia di 1,15.