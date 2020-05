Bufera Procure, Salvini: azzerare subito il Csm e procedere per sorteggio "Ho tale stima per Mattarella che non mi permetto di chiedere nulla, è sotto i suoi occhi" afferma il leader della Lega a Rainews24

"Non sono un complottista ma leggo le intercettazioni contro di me da magistrati di altissimo livello e mi domando se è normale". Così Matteo Salvini a Rainews 24 alla domanda se c'è un piano della magistratura contro la Lega. "Che cosa si aspetta ad azzerare il Csm e a procedere per sorteggio? Ho tale stima per Mattarella che non mi permetto di chiedere nulla, è sotto i suoi occhi e sotto quelli di 60 milioni di italiani che un conto è l'indipendenza della magistratura, un altro è amministrare per motivi partitici l'esercizio della magistratura".

Indegno convocare Fontana in procura, perché non Conte?

"E' indegno convocare Fontana in procura, da cittadino preferirei che il mio governatore fosse in ufficio a risolvere i tanti problemi che ci sono e non a ripetere le stesse cose dette tante volte in Procura a Bergamo. Io chiedo se hanno convocato in procura il premier? Giustamente no, ma allora lascino lavorare anche i governatori".

Fase 2, prima si riparte tutti meglio è

"Prima si riparte in sicurezza tutti meglio è, già dal 3 giugno. Si rischia una seconda strage,quella sociale ed economica e siccome i dati sono positivi prima si riparte meglio è, se poi altre regioni sono da tempo senza morti possono aprire ancora di più".

Passaporto sanitario? Giusta cautela, ma si dica che Italia è sicura per tutti

Sull'eventualità di un cosiddetto passaporto sanitario "è giusto che ognuno difenda la salute e la vita della sua popolazione. Però penso che sia importante far capire che l'Italia è un Paese amico, aperto ed ospitale per i turisti innanzi tutto italiani e poi di tutto il mondo, a partire dai prossimi giorni. Quindi, se qualcuno vuole una cautela in più è suo diritto farlo, però penso che l'importante sia dire che l'Italia è tornata un Paese ospitale, sicuro, il più bello di tutto il mondo, dove passare qualche giorno di serenità questa estate".

Aspi, la cosa più grave è non decidere

"Da un anno il governo fa il balletto sulla concessione e non hanno ancora deciso così ci sono 14 miliardi di investimenti fermi su autostrade per l'Italia. Se vogliono revochino la concessione ma non si può non decidere, è la cosa più grave".