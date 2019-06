Bufera procure: il Csm cambia le Commissioni, ad Area la presidenza dei direttivi Mario Suriano (Area) presiederà la Commissione del Csm che si occupa delle nomine ai vertici degli uffici giudiziari. Il Comitato di presidenza ha modificato le composizioni di alcune Commissioni, dopo le dimissioni di Spina (Unicost) e le autosospensioni di Morlini (Unicost) e dei 3 togati di Magistratura Indipendente Cartoni, Lepre e Criscuoli

Sarà il togato di Area Mario Suriano a presiedere la Commissione del Csm che si occupa delle nomine ai vertici degli uffici giudiziari. A Palazzo dei Marescialli, infatti, il Comitato di presidenza ha modificato le composizioni di alcune Commissioni, dopo le dimissioni di Luigi Spina (Unicost) e le autosospensioni di Gianluigi Morlini (Unicost) e dei 3 togati di Magistratura Indipendente Corrado Cartoni, Antonio Lepre e Paolo Criscuoli.

Nella Quinta Commissione, competente appunto sui direttivi e ora presieduta da Suriano che prende il posto dell'autosospeso Morlini, entrano Marco Mancinetti (Unicost) e Loredana Miccichè (MI). Della Commissione aveva fatto parte anche l'autosospeso Lepre.

In Prima Commissione, quella competente a decidere sui trasferimenti per incompatibilità, entrano Giuseppe Cascini (Area) e Concetta Grillo (Unicost), al posto di Spina e Criscuoli, mentre la Quarta, che si occupa delle valutazioni di professionalità, prima presieduta da Lepre, ora vede come presidente il laico della Lega Emanuele Basile e tra i suoi membri entra anche Suriano.

Cambio, poi, in Ottava Commissione, dedicata alla magistratura onoraria, dove Loredana Miccichè (MI) e Michele Ciambellini (Unicost) vanno a coprire i posti rimasti vacanti per le autosospensioni di Cartoni e Morlini.

Nella Commissione Bilancio, inoltre, entra Mancinetti al posto di Spina. Le altre Commissioni non sono state modificate: in alcuni casi non è stato rimpiazzato il consigliere mancante. Non è stata toccata, naturalmente, la sezione disciplinare (Cartoni era tra i componenti titolari) perché la nomina dei suoi membri spetta al plenum e non al Comitato di presidenza.