Serie A, trentottesimo e ultimo turno Juve-Verona 2-1 ma i brividi sono tutti per l'addio di Buffon Il portiere saluta tra le lacrime dopo 17 anni di militanza: grandissima commozione allo 'Stadium', che festeggia anche lo scudetto appena conquistato. Rugani e Pjanic firmano il successo che chiude la stagione bianconera

La festa scudetto della Juventus, l'ultima di Gigi Buffon dopo 17 anni in bianconero (c'è la scritta #UN1CO sulle maglie dei compagni): è un sabato di forti emozioni allo Stadium, cerimoniale gioioso (ma velato di malinconia) nel quale conta poco il 2-1 al retrocesso Verona che chiude la stagione dei campioni d'Italia.Primo tempo a ritmi 'estivi'. Buffon si oppone al tentativo di Fares, Nicolas vola sulla splendida girata di Mandzukic che al 43' spreca però un'ottima chance. Poco prima (40'), la traversa dice no a Dybala (pallonetto).In avvio ripresa, il doppio affondo della Juve. Nicolas respinge corto un tiro di Douglas Costa, Rugani firma il vantaggio con un comodissimo tap-in (49'). A ruota arriva il raddoppio di Pjanic con la solita imparabile punizione a giro, ormai una specialità della casa (52'). Poi l'epilogo. Minuto 64: standing ovation da brividi per super Buffon, che viene sostituito tra le lacrime sue e di un intero stadio. Per il portierone bianconero comincia poi, a gara in corso, un lungo emozionante abbraccio con i tifosi che non vogliono 'liberarsi' di lui.La gara riprende dopo quasi tre minuti e al 76' Cerci dimezza il passivo per l'Hellas. Ma non è finita perchè, complice un braccio di Bearzotti su colpo di testa di Mandzukic, lo svizzero Lichtsteiner (anche lui ai saluti) si fa parare da Nicolas il rigore del possibile 3-1. La partita finisce, ma allo Stadium continua la grande festa tricolore dei bianconeri che ricevono sul campo la coppa dello scudetto.