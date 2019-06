Violenza privata, minacce e diffamazione Bullismo. Chat contro 12enne intitolata 'Ti odiamo', 7 coetanei nei guai Indagati a Piacenza ma non imputabili perché sono under 14

La prendevano in giro su tutto e ogni occasione era buona. L’ha avevamo presa di mira anche per la sua malattia invalidante. Ogni giorno a scuola riceveva insulti pesanti, arrivando a coinvolgerla in un gruppo su whatsapp intitolato 'Noi ti odiamo'.La vittima è una ragazzina 12enne, che si è ammalata per l'ansia provocata dal comportamento di un gruppetto compagni di classe.I sette ragazzini ritenuti responsabili del bullismo, dopo le indagini della sezione investigativa della polizia locale di Piacenza, sono stati indagati dalla Procura per i minorenni di Bologna per violenza privata continuata, minacce e diffamazione: tuttavia la loro posizione, non essendo imputabili perché minori di 14 anni, verrà in seguito archiviata. Hanno infatti tutti tra i 12 e i 13 anni e frequentano la scuola media.Nella chat facevano parte ragazzini e ragazzine della stessa classe della vittima e tutti tra i 12 e i 14 anni. Dopo le indagini, condotte dagli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Piacenza agli ordini del comandante Giorgio Benvenuti, uno dei bulli - ritenuto tra i più attivi nella chat - ha scritto una lettera di scuse alla 12enne, dicendosi pentito per quanto fatto.