ITALIA

2019/05/23 08:58

Rogo nella Capitale Bus elettrico della linea Atac 119 in fiamme nel centro di Roma: paura tra passeggeri, nessun ferito Dalle prime informazioni sembra che l'autista abbia fatto scendere dal mezzo i passeggeri impauriti. Al momento non risulterebbero feriti. Chiuso dalla polizia locale un tratto di via Sistina, da via Crispi a Trinità dei Monti. Non è la prima volta che gli autobus di Roma sono protagonisti di episodi simili

Condividi