La polemica Bussetti: è ridicolo pensare che io disprezzi il Sud Il ministro leghista dell'Istruzione replica alla bufera scaturita da alcune sue parole sugli insegnanti e le scuole del Mezzogiorno. Di Maio: ha detto una fesseria, chieda scusa

A poche ore dalla bufera scatenata da alcune sue affermazioni sulle scuole e sugli insegnanti del mezzogiorno d'Italia, il ministro dell'Istruzione, il leghista Marco Bussetti, replica su Facebook agli attacchi."Leggo post e commenti infiammati sulle mie parole di ieri ad Afragola, in Campania. Un video decontestualizzato che sta girando sul web viene usato per rappresentare un ministro ostile al Mezzogiorno, alle sue donne e ai suoi uomini. E io non lo sono. Sarebbe ridicolo pensarlo", scrive Bussetti dopo le polemiche per le sue frasi sulla scuola del Sud chiamata a impegnarsi di più per "colmare il divario col Nord" "Una mia frase - sottolinea il ministro - è stata estrapolata per farla sembrare un attacco. Faceva parte di un discorso più ampio. Guardiamo ai fatti. Da giugno sto girando l'Italia e sono stato al Sud molte volte. In Sicilia, in Campania, in Puglia, in Abruzzo, in Basilicata, ad esempio. Ci tornerò ancora. Per valorizzare il lavoro di tanti, docenti, presidi, genitori, ragazzi, che ogni giorno, con il loro impegno, fanno la differenza, che meritano la nostra attenzione. Ieri ero lì per questo. Conosco benissimo i sacrifici di migliaia di insegnanti spostati al Nord, a centinaia di chilometri dalle proprie case. Da Provveditore ne ho incontrati tanti. Conosco le realtà di eccellenza che sono al Sud, nella Scuola come nell'Università e nella Ricerca".Al Sud, rimarca Bussetti, "servono fondi, certo. Come ovunque. Ne sono consapevole. Ma so anche che da soli non bastano. E' quello che ho detto ieri. Occorre anche credere in se stessi, lottare, rimboccarsi le maniche. Bisogna saper utilizzare meglio le risorse economiche. Sono le persone a fare la differenza. E il Sud è pieno di eccellenze. Dobbiamo puntarci e valorizzarle. Farle emergere. Utilizzarle come traino. Forse a qualcuno non fa comodo farlo. Ma le scuole che ho visitato ieri sono degli esempi"."Se un ministro dice una fesseria sulla scuola, chiede scusa. Punto. Venire in una delle aree più in difficoltà d'Italia a dire - usando il "voi" - che per ridurre il gap nelle scuole del sud "vi dovete impegnare di più" farebbe girare le scatole anche ad un asceta. Figurarsi gli insegnanti! Caro Marco, siamo noi al governo che evidentemente dobbiamo impegnarci sempre di più. Soprattutto sulla scuola, che richiede interventi storici per le condizioni veramente indegne in cui versano tante strutture". Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio.