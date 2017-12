Tronzano Cadavere in valigia è di una donna scomparsa nel 2016: identificati resti trovati nel vercellese

Carabinieri (archivio)

È stato identificato il cadavere abbandonato in una valigia ritrovata lo scorso 4 novembre nelle campagne di Alice Castello. Si tratta di Franca Musso, 54 anni, residente a Tronzano, sempre nel Vercellese. La sua scomparsa era stata denunciata dai famigliari nell'ottobre 2016; da allora della donna, che viveva da sola e non svolgeva alcuna attività lavorativa, non si erano più avute notizie. Gli accertamenti dei carabinieri del Ris proseguono per stabilire come sia morta la donna e chi abbia abbandonato il cadavere.