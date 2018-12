Bergamo Cade albero su cavi seggiovia in Val Seriana, sciatori bloccati per un'ora Emergenza rientrata a Spiazzi di Gromo

Sciatori in salvo e la seggiovia ha ripreso a girare. Lo annuncia Areu in una nota in cui dichiara chiusa quella che aveva definito maxi emergenza agli Spiazzi di Gromo, in alta val Seriana (BG), dove un albero è caduto appoggiandosi sui cavi della seggiovia su cui, in quel momento, si trovavano degli sciatori.

Non si è registrato alcun problema per la maggior parte delle persone coinvolte, fa sapere il soccorso alpino. Un ferito si è lasciato cadere volontariamente dalle seggiovia a bassa quota: ha riportato una sospetta frattura ad una gamba.

Il fatto si è verificato intorno alle 15. Il Soccorso Alpino ha proceduto all'evacuazione delle persone. ''Sul posto i tecnici del #Cnsas e l'elisoccorso'' scrive su twitter.