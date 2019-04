Precipitato da un'altezza di circa 12 metri Cade dal ponte San Francesco, grave il pm di Teramo Bruno Auriemma A dare l'allarme sarebbe stato un passante

È in gravi condizioni il pm di Teramo Bruno Auriemma che, secondo le prime informazioni, sarebbe caduto dal ponte San Francesco, in strada, in via Maestri del Lavoro, a Teramo, intorno alle 7.30 di oggi.A dare l'allarme sarebbe stato un passante che si trovava sullo stesso ponte e che ha seguito tutta la scena, vedendolo precipitare di sotto, da un'altezza di circa 12 metri, sul lato del ponte che sovrasta la strada verso via Rivacciolo e dove non ci sono più terrapieno e cespugli, bensì l'asfalto. Sul posto è intervenuto il personale del 118 insieme agli agenti della Polizia di Stato, poi raggiunti anche dai carabinieri.Dopo le prime cure il magistrato, 56 anni, di origini romane, è stato trasferito all'ospedale di Teramo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al quale hanno preso parte più equipe.In ospedale sono arrivati dopo poco il procuratore capo Antonio Guerriero, molti colleghi magistrati dell'ufficio, personale della polizia giudiziaria, il questore e il comandante provinciale dei carabinieri, compresi i vertici della Asl di Teramo.